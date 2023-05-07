«Ливерпуль» может назначить Йорга Шмадтке на должность спортивного директора

Бывший спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке может занять аналогичную должность в «Ливерпуле», сообщает The Telegraph.

Клуб уже провёл переговоры с 59-летним специалистом и теперь считает его приоритетным вариантом на замену Юлиану Уорду, который решил оставить свой пост по окончании этого сезона. Отмечается, что Шмадтке разделяет взгляды главного тренера команды Юргена Клоппа на футбол. Руководству английского клуба также нравится его богатый опыт, умение эффективно распоряжаться средствами и отличное чувство юмора.

«Ливерпуль» занимает пятое место в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа набрала 62 очка в 35 матчах.

Йорг Шмадтке покинул «Вольфсбург» в январе 2023 года.