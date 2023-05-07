Начо: мы хотим придать Кубку ту ценность, которую он имеет, а уже потом думать о матчах ЛЧ

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо после победы над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании поделился впечатлениями от завоевания трофея и ожиданиями от предстоящих матчей с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Принял ли я решение о своём будущем? Я всё ещё разговариваю с клубом, если честно, я ещё не знаю. Я хочу, чтобы всё важное произошло сейчас, а потом посмотрим.

Мы хотим придать трофею ту ценность, которую имеет этот Кубок, что очень важно. Это было особенное событие из-за того, как проходили матчи. У нас осталось два матча, чтобы выйти в другой финал. Нужно наслаждаться сегодняшним днём, а завтра уже думать о том, что будет дальше.

У нас очень мало времени на восстановление, и мы проводим здесь ночь, чтобы как можно больше отдохнуть. Во вторник у нас очень важный финал для нас, и я с нетерпением жду его уже сейчас.

«Манчестер Сити» считают фаворитом? Плей-офф очень ровный. Нас не волнует вопрос фаворитов, в прошлом году нас тоже не было среди них, и нам удалось выиграть турнир. Мы должны сосредоточиться на себе, чтобы провести хороший матч», — приводит слова Начо Marca.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», пройдёт во вторник, 9 мая, в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск.