«МЮ» готов предложить «Наполи» за Ким Мин Джэ больше, чем прописано в качестве отступных

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, в контракте 26-летнего южнокорейского защитника прописана опция выкупа в размере € 45 млн, которые иностранные клубы могут активировать в период с 1 по 15 июля 2023 года. Однако «Манчестер Юнайтед» готов предложить на € 15 млн больше, чтобы обойти всех конкурентов и заставить «Наполи» сесть за стол переговоров.

Ким Мин Джэ выступает за итальянскую команду с лета 2022 года: тогда «Наполи» заплатил за переход защитника «Фенербахче» € 18 млн. В 42 матчах за команду Ким Мин Джэ забил два гола и отдал две результативные передачи.

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