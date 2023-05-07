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ЦСКА — «Оренбург»: Дивеев открыл счёт в матче

ЦСКА — «Оренбург»: Дивеев открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Оренбург». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Дивеев – 9'

На девятой минуте матча защитник ЦСКА Игорь Дивеев вывел свою команду вперёд. Голевой передачей отметился полузащитник Хесус Медина.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами, который проходил в Оренбурге, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.

Московский ЦСКА занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков в 25 матчах. «Оренбург» располагается на седьмой строчке, заработав 39 очков в 25 встречах.

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