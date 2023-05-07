«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Сутормин, Ерохин, Вендел, Бакаев, Мантуан, Сергеев.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Рыбус, Классен, Маслов, Хлусевич, Игнатов, Зорин, Пруцев, Мозес, Николсон.
«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца. «Зенит» устроит ничья, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Оренбургом».
- 7 мая 2023
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:04
-
18:04
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:41
-
17:32
-
17:13
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:35
-
16:29
-
16:17
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:27
-
15:26
-
15:24
-
15:16
-
15:13
-
15:08