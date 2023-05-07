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«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Сутормин, Ерохин, Вендел, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Рыбус, Классен, Маслов, Хлусевич, Игнатов, Зорин, Пруцев, Мозес, Николсон.

«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца. «Зенит» устроит ничья, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Оренбургом».

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