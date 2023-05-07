«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
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Сегодня, 7 мая, пройдёт матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии проходил в Манчестере и завершился победой «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом 1:0. Отличился Маркус Рашфорд.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 63 очка в 33 матчах. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке, заработав 34 очка в 34 встречах.
Комментарии
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