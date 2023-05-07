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Дэниел Леви готов выплатить отступные за Хаби Алонсо

Дэниел Леви готов выплатить отступные за Хаби Алонсо
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Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов выплатить отступные за главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает The Mirror.

Как известно, «Тоттенхэм» активно интересуется кандидатурой Алонсо, с помощью которого лондонский клуб хочет полноценно заменить ушедшего ранее в этом сезоне Антонио Конте.

По данным источника, интерес «шпор» вскоре может перетечь в действия. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви высоко ценит успехи молодого испанского тренера и готовится выплатить отступные «Байеру», чтобы привлечь Алонсо в Лондон.

Сообщается, что размер отступных составит годовую зарплату Хаби Алонсо в «Байере», однако возглавить «Тоттенхэм» 41-летний специалист сможет не раньше лета. В остатке сезона руководить командой будет Райан Мэйсон.

В Леверкузен Хаби Алонсо пришёл в октябре прошлого года. Под его руководством клуб из Леверкузена поднялся с 15-го на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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