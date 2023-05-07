Дэниел Леви готов выплатить отступные за Хаби Алонсо

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов выплатить отступные за главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает The Mirror.

Как известно, «Тоттенхэм» активно интересуется кандидатурой Алонсо, с помощью которого лондонский клуб хочет полноценно заменить ушедшего ранее в этом сезоне Антонио Конте.

По данным источника, интерес «шпор» вскоре может перетечь в действия. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви высоко ценит успехи молодого испанского тренера и готовится выплатить отступные «Байеру», чтобы привлечь Алонсо в Лондон.

Сообщается, что размер отступных составит годовую зарплату Хаби Алонсо в «Байере», однако возглавить «Тоттенхэм» 41-летний специалист сможет не раньше лета. В остатке сезона руководить командой будет Райан Мэйсон.

В Леверкузен Хаби Алонсо пришёл в октябре прошлого года. Под его руководством клуб из Леверкузена поднялся с 15-го на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.