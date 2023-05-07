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«Ньюкасл» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

«Ньюкасл» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Уиллок, Жоэлинтон, Мёрфи, Исак, Уилсон.

Запасные: Дубравка, Дамметт, Льюис, Манкильо, Таргетт, Альмирон, Андерсон, Гордон, Сен-Максимен.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Кивёр, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Запасные: Тернер, Холдинг, Тирни, Виейра, Смит-Роу, Парти, Нкетиа, Нелсон, Троссард.

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