«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре пройдёт матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Литвинов, Волков, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Витюгов, Бабкин, Гарре, Зуев, Цыпченко, Писарский.

В прошлом матче «Краснодар» обыграл по пенальти «Акрон» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где сразится с «Уралом». Если команда Владимира Ивича одолеет соперника из Екатеринбурга, то в Суперфинале турнира встретится с ЦСКА. В чемпионате «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 39 очков. Столько же у «Оренбурга», идущего на строчку выше. Сегодня оренбуржцы встретятся в гостях с ЦСКА.

«Крылья Советов» в прошлом туре в меньшинстве разгромно проиграли «Зениту» (1:5). Сейчас у команды Игоря Осинькина 25 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.