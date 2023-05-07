Группа t.A.T.u. выступила перед матчем «Зенит» — «Спартак». Видео

Культовая российская группа t.A.T.u., состоящая из Юлии Волковой и Елены Катиной, выступила перед матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене». Видео опубликовано в телеграм-канале РПЛ.
«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца. «Зенит» устроит ничья, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Оренбургом».
«Зенит» в 25 матчах набрал 61 очко и занимает в турнирной таблице первое место. «Спартак» располагается на третьей позиции: у команды Гильермо Абаскаля 49 очков. На втором месте расположился «Ростов» (50), который вчера, 6 мая, проиграл «Факелу» (0:2).
- 7 мая 2023
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