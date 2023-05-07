Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Группа t.A.T.u. выступила перед матчем «Зенит» — «Спартак». Видео

Группа t.A.T.u. выступила перед матчем «Зенит» — «Спартак». Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Культовая российская группа t.A.T.u., состоящая из Юлии Волковой и Елены Катиной, выступила перед матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене». Видео опубликовано в телеграм-канале РПЛ.

«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца. «Зенит» устроит ничья, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Оренбургом».

«Зенит» в 25 матчах набрал 61 очко и занимает в турнирной таблице первое место. «Спартак» располагается на третьей позиции: у команды Гильермо Абаскаля 49 очков. На втором месте расположился «Ростов» (50), который вчера, 6 мая, проиграл «Факелу» (0:2).

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023