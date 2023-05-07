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Эдуарду Камавинга — самый молодой игрок «Реала» с шестью выигранными трофеями

Эдуарду Камавинга — самый молодой игрок «Реала» с шестью выигранными трофеями
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20-летний полузащитник «Реала» Мадрид Эдуарду Камавинга стал самым титулованным молодым игроком в истории клуба.

Накануне «Реал» выиграл Кубок Испании, одолев в финале «Осасуну» (2:1). Камавинга принял участие в этой встрече, проведя на поле весь матч, и помог «сливочным» одержать победу. Для 20-летнего французского полузащитника этот трофей стал шестым в «Реале».

Таким образом, Эдуарду Камавинга побил рекорд экс-голкипера мадридцев Икера Касильяса и стал самым молодым игроком в истории «Реала», выигравшим шесть трофеев.

С «Реалом» полузащитник выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира по футболу.

К мадридскому «Реалу» Камавинга присоединился в 2021 году, перейдя из французского «Ренна».

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