Эдуарду Камавинга — самый молодой игрок «Реала» с шестью выигранными трофеями

20-летний полузащитник «Реала» Мадрид Эдуарду Камавинга стал самым титулованным молодым игроком в истории клуба.
Накануне «Реал» выиграл Кубок Испании, одолев в финале «Осасуну» (2:1). Камавинга принял участие в этой встрече, проведя на поле весь матч, и помог «сливочным» одержать победу. Для 20-летнего французского полузащитника этот трофей стал шестым в «Реале».
Таким образом, Эдуарду Камавинга побил рекорд экс-голкипера мадридцев Икера Касильяса и стал самым молодым игроком в истории «Реала», выигравшим шесть трофеев.
С «Реалом» полузащитник выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира по футболу.
К мадридскому «Реалу» Камавинга присоединился в 2021 году, перейдя из французского «Ренна».
- 7 мая 2023
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