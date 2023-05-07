ЦСКА — «Оренбург»: Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Оренбург». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Защитник гостей потерял мяч у боковой линии, и хозяева реализовали контратаку. Фёдор Чалов забил второй гол ЦСКА.
Ранее на девятой минуте матча защитник ЦСКА Игорь Дивеев вывел свою команду вперёд. Голевой передачей отметился полузащитник Хесус Медина.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами, который проходил в Оренбурге, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков в 25 матчах. «Оренбург» располагается на седьмой строчке, заработав 39 очков в 25 встречах.
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