Мостовой: без легионеров «Зенит» будет на том же уровне, что и его преследователи

Экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что без иностранных футболистов «Зениту» будет очень сложно поддерживать высокий уровень.

«Заметно ли «Зенит» превосходит остальных участников РПЛ? Как показывает чемпионат — да. На длинной дистанции конкурентам нереально превзойти питерцев. В «Зените» всё решают иностранцы — Малком, Бариос, Дуглас, Вендел…

Убери их из команды, закончится и лидерство коллектива из Санкт-Петербурга. Среди футболистов с российским паспортом не найти достойных замен. Без легионеров «Зенит» окажется на одном уровне со своими преследователями.

Здесь без какой-либо арифметики всё предельно ясно. Так же примерно происходит и в «Спартаке». Если Квинси выходит, то забивает», — цитирует Мостового «Столица С».