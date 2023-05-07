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Мостовой: без легионеров «Зенит» будет на том же уровне, что и его преследователи

Мостовой: без легионеров «Зенит» будет на том же уровне, что и его преследователи
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Экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что без иностранных футболистов «Зениту» будет очень сложно поддерживать высокий уровень.

«Заметно ли «Зенит» превосходит остальных участников РПЛ? Как показывает чемпионат — да. На длинной дистанции конкурентам нереально превзойти питерцев. В «Зените» всё решают иностранцы — Малком, Бариос, Дуглас, Вендел…

Убери их из команды, закончится и лидерство коллектива из Санкт-Петербурга. Среди футболистов с российским паспортом не найти достойных замен. Без легионеров «Зенит» окажется на одном уровне со своими преследователями.

Здесь без какой-либо арифметики всё предельно ясно. Так же примерно происходит и в «Спартаке». Если Квинси выходит, то забивает», — цитирует Мостового «Столица С».

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