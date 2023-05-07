Фёдор Чалов повторил свой рекорд результативности в РПЛ

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, автор второго гола армейцев в ворота «Оренбурга», повторил свой рекорд по голам за сезон, сообщает Opta.

На счету Чалова 15 мячей в текущем розыгрыше чемпионата России, он третий в списке лучших снайперов Премьер-Лиги. Личный рекорд форвард ЦСКА установил в сезоне-2018/2019 (также 15). В общей сложности Чалов забил 64 гола в РПЛ.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

Московский ЦСКА поднялся на второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 51 очко в 26 матчах.