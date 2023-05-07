Александр Мостовой ответил, можно ли назвать Малкома лучшим игроком РПЛ

По словам бывшего футболиста «Спартака» и сборной России Александра Мостового, полузащитник «Зенита» является одним из лучших игроков Российской Премьер-Лиги.

«Можно ли назвать зенитовца Малкома лучшим игроком российского чемпионата? Да. Промес и Малком лучшие. Они и лидируют в списке бомбардиров. Квинси, правда, из-за травмы выпадал из состава.

А вот вышел в матче с «Краснодаром» и забил решающий мяч. Между ними и решится, кто станет лучшим. На данный момент Малком опережает Промеса по результативным действиям. Поэтому выше стоит он.

Тем более «Зенит» однозначно станет чемпионом. И если он забьёт ещё 3–4 мяча, эксперты точно проголосуют за бразильца», — приводит слова Мостового «Столица С».

В 25 матчах нынешнего сезона РПЛ Малком забил 22 мяча и сделал семь результативных передач. На счету Квинси Промеса 17 голов и семь голевых передач.