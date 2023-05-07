С Заболотным в старте ЦСКА не проиграл ни одного матча в этом сезоне

ЦСКА не проиграл ни одного матча в этом сезоне Российской Премьер-Лиги, когда в стартовом составе армейцев выходил защитник Антон Заболотный, подсчитали аналитики Opta.

Заболотный выходил в старте восемь раз, семь из восьми матчей завершились победой ЦСКА, как и последний с «Оренбургом», ещё одну игру армейцы свели вничью. Процент успеха с Заболотным в стартовом составе – 88, без него показатель падает до 44%.

Напомним, сегодня состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

Московский ЦСКА поднялся на второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 51 очко в 26 матчах.