«Зенит» забил 100 голов в 58 матчах со «Спартаком» в РПЛ, у красно-белых — 81

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Зенит» и московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команда из Санкт-Петербурга дважды отличилась в ворота соперника. Таким образом, «Зенит» довёл счёт своим голам в ворота «Спартака» в рамках РПЛ до 100. На это команде потребовалось 58 матчей. У «Спартака» в этих встречах 81 мяч.

За всю историю «Спартак» и «Зенит» встречались 165 раз. Красно-белые одержали 67 побед, сине-бело-голубые — 52. 46 матчей закончились ничьей.

Отметим, что «Зенит» в 25 матчах сезона РПЛ набрал 61 очко и в случае победы над «Спартаком» гарантирует себе досрочно победу в чемпионате России. У «Спартака» 49 очков и третья строчка в турнирной таблице.