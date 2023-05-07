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Главный тренер ЦСКА Федотов назвал трудовой победу в матче с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Федотов назвал трудовой победу в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который завершился победой армейцев со счётом 2:1.

«Мы подозревали, что мы потратили много сил в кубковом матче. Так и было. Сегодня некоторые моменты мы недоигрывали до конца. С такой командой, как «Оренбург», так играть нельзя. Они забили 48 мячей в этом чемпионате, они сильно добавили в последнее время. Мы отлично начали второй тайм. Поговорили в раздевалке, что уже нужно включаться на максимум. Мы не забили ряд моментов, которые должны были. Всех поздравляю с важной победой! Эти три очка можно назвать трудовыми», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

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