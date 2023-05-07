Владимир Федотов объяснил, почему заменил полузащитника Глебова после первого тайма

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение заменить Данила Глебова в матче с «Оренбургом».

«В первую очередь — отсутсвие игрового тонуса. Мы понимали, что даже половина игры будет для Глебова серьёзной нагрузкой. Это для него первый опыт. Мы изначально планировали, что они разделят игровое время с Набабкиным пополам», — передает слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

Московский ЦСКА поднялся на второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 51 очко в 26 матчах.