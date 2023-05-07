Личка: если «Оренбург» закончит в первой восьмёрке, это будет хороший результат для нас
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что будет считать хорошим результатом завершение сезона в верхней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
«Если бы мне до начала чемпионата сказали, что после 25-го тура мы сохраним прописку в РПЛ, конечно же, я сразу бы согласился на это, подписал все возможные бумаги.
Но если мы закончим в первой восьмёрке, то это будет хороший результат для нас. Нужно к этому стремиться!» — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В матче 26-го тура РПЛ «Оренбург» уступил ЦСКА (1:2). Прямо сейчас команда Лички занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. В остатке сезона «Оренбург» сыграет с «Уралом», «Зенитом», «Торпедо» и «Динамо».
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