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Федотов: у Карраскаля всё нормально. Команда показывает игру, куда сложно втиснуться

Федотов: у Карраскаля всё нормально. Команда показывает игру, куда сложно втиснуться
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие Хорхе Карраскаля в стартовом составе на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«У Карраскаля всё нормально. Это здоровая конкуренция. Команда показывает игру, куда сложно втиснуться. Он работает, находится в полнейшем порядке. Но пока что вот так. Это футбол, так бывает.

Дриблинг должен быть по делу. Он должен в нужное время начинаться и в нужное время заканчиваться. Какие-то газеты дали статистику, мы ожидали подобной реакции. Должен быть баланс. Футбол — командная игра», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

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