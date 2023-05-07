Федотов: у Карраскаля всё нормально. Команда показывает игру, куда сложно втиснуться

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие Хорхе Карраскаля в стартовом составе на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«У Карраскаля всё нормально. Это здоровая конкуренция. Команда показывает игру, куда сложно втиснуться. Он работает, находится в полнейшем порядке. Но пока что вот так. Это футбол, так бывает.
Дриблинг должен быть по делу. Он должен в нужное время начинаться и в нужное время заканчиваться. Какие-то газеты дали статистику, мы ожидали подобной реакции. Должен быть баланс. Футбол — командная игра», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.
- 7 мая 2023
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