Александр Мостовой — о Писарском: когда человек начинает звездить, происходит спад

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался насчёт игры нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
«Что случилось с Писарским? Такое бывает у нападающих. И потом парень немножко потерял почву под ногами. Пресса несколько возвысила Писарского, и он звёздочку поймал. Писарскому надо меньше читать про себя, не отвлекаться и больше работать.
А когда человек начинает звездить, происходит спад в игре. В первой части чемпионата, возможно, была и недооценка соперниками его возможностей. И Владимир этим пользовался. Возможно ли такое, что в «Оренбурге» на него играла вся команда, а в «Крыльях» нет? А что значит — команда на него играла?!
В любом коллективе игроки действуют на своих позициях: одни — в защите, другие — в средней линии, третьи — в атаке. Просто в первой части чемпионата он использовал свои шансы. Помню, раньше тоже все говорили: в «Барселоне» все играют на Лионеля Месси. Да это сам Месси играет на всех!» — цитирует Мостового издание «Столица С».
После перехода в «Крылья Советов» из «Оренбурга» Писарский не забил ни одного мяча, сыграв восемь матчей в Российской Премьер-Лиге.
- 7 мая 2023
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