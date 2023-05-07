«Краснодар» — «Крылья Советов»: Бенхамин Гарре открыл счёт в матче

В эти минуты на стадионе «Краснодар» в Краснодаре проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте Бенхамин Гарре открыл счёт после сольного прохода по правому флангу и удара в ближний угол.

В прошлом матче «Краснодар» обыграл по пенальти «Акрон» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где сразится с «Уралом». Если команда Владимира Ивича одолеет соперника из Екатеринбурга, то в Суперфинале турнира встретится с ЦСКА. В чемпионате «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 39 очков. Столько же у «Оренбурга», идущего на строчку выше. Сегодня оренбуржцы встретятся в гостях с ЦСКА.

«Крылья Советов» в прошлом туре в меньшинстве разгромно проиграли «Зениту» (1:5). Сейчас у команды Игоря Осинькина 25 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.