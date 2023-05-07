Федотов: надеюсь, что вопрос продления контракта Дивеева с ЦСКА уже на финальном этапе

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выразил надежду, что клуб близок к продлению контракта с защитником Игорем Дивеевым.

«Могу ли я повлиять на переговоры Дивеева с ЦСКА по новому контракту? Пока бы мне не хотелось применять эти методы. Как мы тут повлияем? Мы не участвуем в этих процессах. Мы взаимодействуем с игроком. Финансы — дело руководства и агентов. Мы прекрасно понимаем, что этот момент вносит коррективы в его игру. Любому игроку будет сложно от этого абстрагироваться. Здесь нужно сосредоточиваться на футболе. Надеюсь, что этот вопрос уже на финальном этапе», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.