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«Ньюкасл» — «Арсенал»: первый тайм остался за гостями

«Ньюкасл» — «Арсенал»: первый тайм остался за гостями
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В данный момент на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме матча между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» был забит один гол. Его автор — капитан «канониров» Мартин Эдегор, поразивший ворота «сорок» ещё в самом начале встречи. Таким образом, на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2-й тайм
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 14'

На данный момент «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своём счету 65 очков. «Арсенал» — второй, лондонцы набрали 78 очков и по-прежнему ведут борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити».

У преследующего команду Эдди Хау «Манчестер Юнайтед» 63 очка, «дьяволы» свой матч 35-го тура АПЛ проведут сегодня, 7 мая, отправившись в гости к «Вест Хэму».

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