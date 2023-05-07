«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

«Зенит» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.
На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо. С 75-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте. Затем команды обменялись забитыми мяча: с пенальти отличился Промес, а победу «Зениту» принёс гол Ивана Сергеева.
«Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- 7 мая 2023
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