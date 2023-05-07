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«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
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«Зенит» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.

На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо. С 75-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте. Затем команды обменялись забитыми мяча: с пенальти отличился Промес, а победу «Зениту» принёс гол Ивана Сергеева.

«Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Клаудиньо – 13'   1:1 Кейта – 33'   2:1 Мостовой – 40'   2:2 Промес – 85'   3:2 Сергеев – 90+2'
Удаления: нет / Дуарте – 75'
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