Мухин: финал Кубка России — максимально важное достижение для ЦСКА. Нужно забирать трофей

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который завершился победой армейцев со счётом 2:1.

«Конечно же, это важно для нас. Неважно, есть ли еврокубки или нет. Нужно забираться как можно выше в турнирной таблице. Второе место — очень хорошо, к этому нужно стремиться.

Финал Кубка — максимально важное достижение для нас. На первое место в РПЛ мы рассчитывать уже не можем, «Зенит» оторваться слишком далеко. Значит, нам нужно забирать Кубок России себе», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.