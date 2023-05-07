«Зенит» — «Спартак»: Промес сравнял счёт с пенальти на 85-й минуте

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Зенит» и московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте счёт сравнял Квинси Промес, реализовавший пенальти.

На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо. На 75-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Алексис Дуарте: футболист получил её после просмотра cудьёй VAR. Дуарте очень жёстко прыгнул сзади в ноги Малкому и изначально получил жёлтую карточку.