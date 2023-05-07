«Зенит» на последних минутах вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо.

На 75-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Алексис Дуарте: футболист заработал её после просмотра cудьёй VAR. Дуарте очень жёстко прыгнул сзади в ноги Малкому и изначально получил жёлтую карточку. На 85-й минуте Квинси Промес сравнял счёт с пенальти, однако победу «Зениту» принёс точный удар Ивана Сергеева.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый.