«Зенит» выиграл РПЛ в пятый раз подряд

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2. Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в пятый раз подряд.

В последний раз, до эпохи «Зенита», чемпионом России становился «Локомотив» в 2018 году, сезоном ранее — «Спартак». У «Зенита» 10 побед в чемпионатах страны, включая турниры СССР. На футболках игроков клуба из Санкт-Петербурга появится вторая звезда.

Вместе с Семаком «Зенит» выиграл девять трофеев: у команды одна победа в Кубке России и ещё три в Суперкубке страны. Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года.