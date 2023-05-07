«Зенит» выиграл РПЛ в пятый раз подряд
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2. Команда Сергея Семака выиграла чемпионат России в пятый раз подряд.
В последний раз, до эпохи «Зенита», чемпионом России становился «Локомотив» в 2018 году, сезоном ранее — «Спартак». У «Зенита» 10 побед в чемпионатах страны, включая турниры СССР. На футболках игроков клуба из Санкт-Петербурга появится вторая звезда.
Вместе с Семаком «Зенит» выиграл девять трофеев: у команды одна победа в Кубке России и ещё три в Суперкубке страны. Семак тренирует «Зенит» с лета 2018 года.
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