«Зенит» в десятый раз в своей истории стал чемпионом страны

Санкт-петербургский «Зенит» завоевал десятый чемпионский титул в истории, считая времена СССР.

«Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году и выигрывал чемпионат России в сезонах-2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо.

На 75-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Алексис Дуарте: футболист заработал её после просмотра cудьёй VAR. Дуарте очень жёстко прыгнул сзади в ноги Малкому и изначально получил жёлтую карточку. На 85-й минуте Квинси Промес сравнял счёт с пенальти, однако победу «Зениту» принёс точный удар Ивана Сергеева.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.