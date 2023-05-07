Андрей Мостовой о досрочном чемпионстве «Зенита»: голос сорвался. Это как будто Евро-2008

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал досрочную победу команды в Российской Премьер-Лиге. Это случилось после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Это нереальные эмоции. После 2:2 руки опустились, но потом третий гол — у меня голос сорвался. Это как будто Евро-2008 было! Суперкруто! Вчера всей командой за «Факел» болели, чтобы сегодня оформить чемпионство. Ваня — наша палочка-выручалочка, забил на последних минутах», — cказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».