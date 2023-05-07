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Иван Сергеев: мне оставалось только оказаться в правильном месте

Иван Сергеев: мне оставалось только оказаться в правильном месте
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев, ставший автором победного гола в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, поделился эмоциями от игры.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли. Эта победа для них. «Золотой матч» удался, замена сыграла. Все поздравляют, очень приятно. Когда назначили пенальти, мне сказали готовиться выходить на замену. После этого перестроились с пяти защитников на четыре — и всё. Что касается гола, моя работа — находиться в штрафной площади. Это был хороший прострел, мне оставалось только оказаться в правильном месте», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

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