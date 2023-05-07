Видео первых секунд празднования «Зенита» после досрочной победы в РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Эта победа позволила команде из Санкт-Петербурга досрочно победить в РПЛ. Они не скрывали свои эмоции в первые секунды после финального свистка.

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Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».