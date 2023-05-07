Юрий Сёмин отреагировал на пятое подряд чемпионство «Зенита»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочное чемпионство команды Сергея Семака.
«Зенит» закономерно стал чемпионом России, потому что все люди, которые находятся в клубе, работали лучше, чем в остальных командах. Матч я бы не назвал ярким — такие грубейшие ошибки от игроков не позволят сказать, что он яркий. Матч ошибок», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.
Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.
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