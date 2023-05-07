Селихов после игры с «Зенитом» извинился перед болельщиками «Спартака» за свою ошибку

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Первый мяч был забит после ошибки вратаря красно-белых Александра Селихова: при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. После матча вратарь первым делом пошёл просить прощения у болельщиков красно-белых.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.