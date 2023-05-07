Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк: «Зенит» заслуживал чемпионства! Вторая звезда на эмблеме клуба — история

Павел Погребняк: «Зенит» заслуживал чемпионства! Вторая звезда на эмблеме клуба — история
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался по поводу досрочной победы санкт-петербургской команды в Российской Премьер-Лиге.

«Встречались две сильнейшие и зрелищные команды. «Спартаку» надо отдать должное, что не бросили играть, когда остались вдесятером и проигрывали, а отыгрались.

«Зенит» заслуживал чемпионства! Вторя звезда на эмблеме клуба — история! Поздравляю команду, руководство. Удаление Дуарте? Мне абсолютно без разницы! Очевидно, что подвёл команду, а дальше пусть сами разбираются. Есть ли вопросы к судейству? «Спартак» был сегодня в шаге от ничейного результата, не думаю, что надо смотреть в сторону судейства», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023