Павел Погребняк: «Зенит» заслуживал чемпионства! Вторая звезда на эмблеме клуба — история

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался по поводу досрочной победы санкт-петербургской команды в Российской Премьер-Лиге.

«Встречались две сильнейшие и зрелищные команды. «Спартаку» надо отдать должное, что не бросили играть, когда остались вдесятером и проигрывали, а отыгрались.

«Зенит» заслуживал чемпионства! Вторя звезда на эмблеме клуба — история! Поздравляю команду, руководство. Удаление Дуарте? Мне абсолютно без разницы! Очевидно, что подвёл команду, а дальше пусть сами разбираются. Есть ли вопросы к судейству? «Спартак» был сегодня в шаге от ничейного результата, не думаю, что надо смотреть в сторону судейства», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.