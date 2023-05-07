Семак: привыкнуть к победам невозможно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу победы команды в Российской Премьер-Лиге.
«Каждое чемпионство — разное. Мне кажется, невозможно привыкнуть к победам. Для нас очень важно сохранить голод, что мы сегодня и показали. Считаю, что в совокупности мы заслужили победу, хотя это не лучшая наша игра. На ребят давит психологическая ответственность, это чувствовалось — упрощали игру в определённых моментах.
Что касается второй звезды на эмблеме, это достижение для клуба. То, к чему он стремился в последнее время. Очень хотелось добиться этого к столетию. Но для меня это в первую очередь звёздочка для команды.
В перерыве я был в гневе? Нет, просто внесли корректировки. Мы потеряли инициативу и позволили «Спартаку» контролировать мяч, оборона действовала не на тех скоростях, команда садилась вниз. К сожалению, заработали необязательный пенальти, но третий мяч — полный восторг.
Чем это чемпионство отличается от предыдущих? В первый год была одна команда, во второй — другая. Мы стараемся перестраивать состав, делать его быстрее. Если говорить об этом чемпионстве, именно оно принесло городу вторую звезду!
Эта команда отличается более цельной игрой. Футболисты много двигаются, мы можем выпускать игроков, и они будут вписываться так же, как заменённые. Это то, чего не хватало раньше», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
- 7 мая 2023
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