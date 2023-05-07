Видео «золотого» гола Ивана Сергеева в ворота «Спартака»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Победный гол на последних минутах матча со «Спартаком» забил нападающий «Зенита» Иван Сергеев: его гол стал «золотым» для команды. «Зенит» благодаря этой победе досрочно стал чемпионом России за четыре тура до окончания чемпионата России по футболу.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».