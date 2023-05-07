Абаскаль: во время второго гола «Зенита» был фол на Зобнине, будет скандал

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:2, досрочно став чемпионом.
«Хочу поздравить «Зенит» с победой в чемпионате, у них стабильность и игра. Сегодня мы допустили ошибки, первый гол «привезли» сами себе.
Второй гол соперника — возможно, будет скандал, ведь был фол на Зобнине. Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали. «Зенит» нанёс два удара, а забил три. Мы заслуживали в этом матче большего. Две серьёзные ошибки повлияли на результат. Предстоящий матч с «Химками» очень важен. Надо вставать и идти дальше», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.
- 7 мая 2023
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