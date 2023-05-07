Абаскаль: горжусь «Спартаком». Мы не были хуже клуба, который выиграл пятый титул подряд

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал итоги матча 26-го тура РПЛ, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и досрочно стал чемпионом России.
«Я сказал ребятам, что они были близки и не хуже команды, которая завоевала пять чемпионств подряд. Я горжусь «Спартаком». Мы на пути, это проект. Это мой второй матч здесь после Суперкубка, у нас есть рост, мы движемся в правильном направлении. Этот проект принесёт нам ещё много счастливых моментов», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, около получаса назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались «Зенит» и московский «Спартак».
Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2. «Зенит», набрав 64 очка, досрочно стал чемпионом России.
- 7 мая 2023
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