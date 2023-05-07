Семак рассказал, будет ли выходной у «Зенита» после досрочного чемпионства в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче со «Спартаком» после которой его команда досрочно оформила чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Матч получился интересным. Напряжение было на высоком уровне. С точки зрения игры не всё получилось как нам хотелось бы. В первом тайме отдали инициативу. Но в целом команда проводит очень хороший сезон. И находится на том месте, где должна. Ребята большие молодцы. Поздравляем всех болельщиков «Зенита» с прекрасной победой.

С точки зрения эмоций забитый победный мяч – это особенный момент. Хотя были и другие моменты. К победам привыкнуть невозможно. Но процесс радости короткий. Запоминается сама дорога. А победа — порадовался день-два, и начинаются будни. Это для нас. Для болельщиков это хороший результат.

Будет ли выходной? У нас они за редким исключением всегда есть. Впереди у нас четыре матча. Будем готовиться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.