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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Джон Кордоба вывел хозяев вперёд

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Джон Кордоба вывел хозяев вперёд
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В эти минуты в Краснодаре проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 16'   1:1 Волков – 35'   2:1 Кордоба – 89'
Удаления: нет / Писарский – 31'

Джон Кордоба под занавес встречи вывел хозяев вперёд с передачи Волкова.

Ранее на 17-й минуте Бенхамин Гарре открыл счёт в матче после сольного прохода по правому флангу и удара в ближний угол. Нападающий гостей Владимир Писарский получил вторую жёлтую карточку и досрочно покинул поле на 32-й минуте. Спустя три минуты защитник хозяев Сергей Волков сравнял счёт.

В прошлом матче «Краснодар» обыграл по пенальти «Акрон» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где сыграет с «Уралом». Если команда Владимира Ивича одолеет соперника из Екатеринбурга, то в Суперфинале турнира встретится с ЦСКА. В чемпионате «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 39 очков. Столько же у «Оренбурга», идущего на строчку выше.

«Крылья Советов» в прошлом туре в меньшинстве разгромно проиграли «Зениту» (1:5). Сейчас у команды Игоря Осинькина 25 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.

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