Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев ответил, что надо делать «Спартаку», чтобы дотянуться до уровня «Зенита»

Соболев ответил, что надо делать «Спартаку», чтобы дотянуться до уровня «Зенита»
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу разницы между его командой и «Зенитом».

«Что надо делать, чтобы дотянуться до уровня «Зенита» на дистанции чемпионата? Наверное, если кратко говорить, то не терять очки с командами, которые мы должны обыгрывать. Да, можно проиграть «Зениту», ЦСКА, но команды, которые ниже нас, ни за что не борются, нужно обыгрывать и не терять с ними очки», — передает слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023