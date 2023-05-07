Соболев ответил, что надо делать «Спартаку», чтобы дотянуться до уровня «Зенита»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу разницы между его командой и «Зенитом».
«Что надо делать, чтобы дотянуться до уровня «Зенита» на дистанции чемпионата? Наверное, если кратко говорить, то не терять очки с командами, которые мы должны обыгрывать. Да, можно проиграть «Зениту», ЦСКА, но команды, которые ниже нас, ни за что не борются, нужно обыгрывать и не терять с ними очки», — передает слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый.
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