Соболев ответил, что надо делать «Спартаку», чтобы дотянуться до уровня «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу разницы между его командой и «Зенитом».

«Что надо делать, чтобы дотянуться до уровня «Зенита» на дистанции чемпионата? Наверное, если кратко говорить, то не терять очки с командами, которые мы должны обыгрывать. Да, можно проиграть «Зениту», ЦСКА, но команды, которые ниже нас, ни за что не борются, нужно обыгрывать и не терять с ними очки», — передает слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый.