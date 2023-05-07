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Глава РПЛ Алаев прокомментировал досрочную победу «Зенита» в лиге

Глава РПЛ Алаев прокомментировал досрочную победу «Зенита» в лиге
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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России. Это случилось после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре лиги.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит», его руководителей и болельщиков с досрочным завоеванием титула чемпиона России. Весь сезон команда демонстрировала уверенную игру и достигла исторического успеха, добавив вторую звезду на логотип клуба», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

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