Защитник «Зенита» Чистяков: пятое чемпионство ощущается так же, как и четыре предыдущие

Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о победе команды в Российской Премьер-Лиге. Это случилось после матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре.

«Пятое чемпионство ощущается так же, как и четыре предыдущие. Прикольные ощущения. Не хватает наших фанатов, но сегодня было много болельщиков на трибунах. Они возмещали активных фанатов. Я бы хотел передать и обозначить эту победу нашим фанатам», — передает слова Чистякова корреспондент «Чемпионта» Андрей Панков.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона в чемпионате России осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».