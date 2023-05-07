Соболев: мне хочется трофея, но «Зенит» чемпион — молодцы. Можем их поздравить

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил «Зенит» с победой в Российской Премьер-Лиге. Это случилось после очного матча команд (2:3) в 26-м туре чемпионата страны.

«Хочется трофей, «Зенит» стал чемпионом, молодцы, можем их поздравить. Не показалось ли странным празднование, что не вручили кубок и медали? Не обратил на это внимания. Пошёл поблагодарить наших болельщиков и пошёл в раздевалку», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона в чемпионате России осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».