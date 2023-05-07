Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия прокомментировал ситуацию со своим контрактом со «Спартаком»

Джикия прокомментировал ситуацию со своим контрактом со «Спартаком»
Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации со своим контрактом.

«У меня контракт до 2024 года и автоматическое продление при 50% сыгранных матчей? Недостоверная информация. Сколько надо отыграть? Будем играть столько, сколько есть сил», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

29-летний Георгий Джикия стал игроком московской команды в декабре 2016 года. В 203 матчах за команду защитник отметился пятью голами и 11 результативными передачами. В составе «Спартака» Георгий выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Контракт между Георгием Джикией и московским «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Химками» на выезде.

Материалы по теме
«Зенит» стал чемпионом России в удивительном матче! Как же драматично проиграл «Спартак» «Зенит» стал чемпионом России в удивительном матче! Как же драматично проиграл «Спартак»
«Гол «Зенита» отменять было нельзя». Разбор спорных решений судьи в игре со «Спартаком» «Гол «Зенита» отменять было нельзя». Разбор спорных решений судьи в игре со «Спартаком»
Материалы по теме
Джикия: не понимаю, почему «Спартак» должен был делать «Зениту» чемпионский коридор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023