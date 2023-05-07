Джикия прокомментировал ситуацию со своим контрактом со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации со своим контрактом.

«У меня контракт до 2024 года и автоматическое продление при 50% сыгранных матчей? Недостоверная информация. Сколько надо отыграть? Будем играть столько, сколько есть сил», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

29-летний Георгий Джикия стал игроком московской команды в декабре 2016 года. В 203 матчах за команду защитник отметился пятью голами и 11 результативными передачами. В составе «Спартака» Георгий выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Контракт между Георгием Джикией и московским «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Химками» на выезде.