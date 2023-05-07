«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева вышли вперёд

В данный момент проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
На 27-й минуте хозяева поля вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника «молотобойцев» Саида Бенрахма.
27-летний футболист бил издали, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ставший рекордсменом среди всех вратарей в истории манкунианского клуба по числу проведённых матчей, с ударом не справился.
«Ман Юнайтед» к текущему моменту занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая преследующий «Ливерпуль» на одно очко при двух матчах в запасе.
«Вест Хэм» — 15-й, у лондонской команды в активе 34 набранных балла.
- 7 мая 2023
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