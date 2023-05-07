Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева вышли вперёд

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева вышли вперёд
Комментарии

В данный момент проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

На 27-й минуте хозяева поля вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника «молотобойцев» Саида Бенрахма.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бенрахма – 27'

27-летний футболист бил издали, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ставший рекордсменом среди всех вратарей в истории манкунианского клуба по числу проведённых матчей, с ударом не справился.

«Ман Юнайтед» к текущему моменту занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая преследующий «Ливерпуль» на одно очко при двух матчах в запасе.

«Вест Хэм» — 15-й, у лондонской команды в активе 34 набранных балла.

Материалы по теме
Давид де Хеа — рекордсмен среди голкиперов «Манчестер Юнайтед» по числу проведённых матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023