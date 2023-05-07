Виктор Осимхен — самый результативный африканец в истории Серии А

Гол нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в матче 34-го тура Серии А с «Фиорентиной» стал для него 47-м в чемпионате Италии.
Сегодня, 7 мая, «Наполи» встречался с «Фиорентиной» в матче 34-го тура Серии А. Победу одержали неаполитанцы со счётом 1:0, единственный и победный мяч оформил Виктор Осимхен. Для нигерийца этот гол стал 47-м в Серии А.
Тем самым форвард «Наполи» вышел на чистое первое место в рейтинге самых результативных африканских игроков в рамках чемпионата Италии. На втором месте — Джордж Веа, на счету легендарного либерийского игрока 46 голов.
Экс-футболист московского «Спартака» Кейта Бальде забил 41 гол, он занимает третье место. Четвёртый — Франк Кессье, ныне защищающий цвета «Барселоны», а ранее представлявший «Милан», «Аталанту» и «Чезену». Пятый — Жервиньо, игравший за «Рому».
- 7 мая 2023
-
22:59
-
22:58
-
22:38
-
22:33
-
22:27
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:38
-
21:32
-
21:28
-
21:24
-
21:24
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:11
-
21:09
-
21:09
-
21:07
-
21:04
-
21:04
-
21:03
-
21:03
-
20:59
-
20:58
-
20:57