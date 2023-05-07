Виктор Осимхен — самый результативный африканец в истории Серии А

Гол нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в матче 34-го тура Серии А с «Фиорентиной» стал для него 47-м в чемпионате Италии.

Сегодня, 7 мая, «Наполи» встречался с «Фиорентиной» в матче 34-го тура Серии А. Победу одержали неаполитанцы со счётом 1:0, единственный и победный мяч оформил Виктор Осимхен. Для нигерийца этот гол стал 47-м в Серии А.

Тем самым форвард «Наполи» вышел на чистое первое место в рейтинге самых результативных африканских игроков в рамках чемпионата Италии. На втором месте — Джордж Веа, на счету легендарного либерийского игрока 46 голов.

Экс-футболист московского «Спартака» Кейта Бальде забил 41 гол, он занимает третье место. Четвёртый — Франк Кессье, ныне защищающий цвета «Барселоны», а ранее представлявший «Милан», «Аталанту» и «Чезену». Пятый — Жервиньо, игравший за «Рому».